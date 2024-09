Kundgebung zum Antikriegstag war ein voller Erfolg

Wir haben uns klar zu den Kriegen in der Welt, insbesondere dem Ukrainekrieg und dem Krieg in Nahost sowie der zunehmenden Gefahr eines Dritten Weltkrieges positioniert.



Breiten Raum hat die bevorstehende Landtagswahl in Brandenburg eingenommen. Besonders viele Jugendliche haben unseren Stand interessiert angenommen. In vielen Diskussionen wurde deutlich, dass es Zustimmung zu unserer Forderung nach einer antifaschistischen Einheitsfront gibt. Dazu haben wir zu einer Podiumsdiskussion am 9. Oktober in Potsdam eingeladen. Die Resonanz für eine Teilnahme war sehr gut.



Mehrere Jugendliche wollen sich aktiv in die antifaschistische Arbeit einbringen. Dabei wird es auch darum gehen, eine Gruppe des Jugendverbands REBELL in Potsdam aufzubauen.