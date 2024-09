Kultur und Freizeit

MLPD Bielefeld veranstaltet alljährlichen Sommertreff am Obernsee

Am Sonntag vor zwei Wochen war es mal wieder soweit. Die MLPD Bielefeld/Herford lud zum alljährlichen Sommertreff am Obernsee ein. Im Mittelpunkt stand unsere Gesprächsrunde zur faschistischen Gefahr in Deutschland in Verbindung mit der Unterstützung des Wahlkampfes in Thüringen.

