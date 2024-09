Petition gegen die Rechtsentwicklung und Militarisierung in Schulen, Hochschulen und Kultureinrichtungen im Namen der „Kriegstüchtigkeit“! gestartet

Bis zu 7.000 Menschen demonstrierten am Montag, am US-Labor Day, im Zentrum von New York City an zahlreichen Plätzen mit Palästina-Flaggen für einen sofortigen Waffenstillstand im Gazakrieg und für einen sofortigen Stopp des israelischen Überfalls auf palästinensische Städte im Westjordanland. Die Hauptforderung an die US-Regierung war die sofortige Einstellung der Waffenlieferung an Israel und ein Ende der finanziellen Unterstützung des israelischen Staates durch die USA. Die Demonstration stand unter dem Motto "Flut für den Frieden in Gaza".