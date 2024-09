Pfiffe bei Betriebsversammlung in Baunatal

Heute bei der Betriebsversammlung wurde der Technik-Vorstand Thomas Schmall aus Wolfsburg mit Trommeln und einem lauten Pfeifkonzert empfangen. Bereits in der Nacht zu Dienstag hat die Belegschaft ein erstes Signal gegen den Generalangriff der Unternehmensführung gesetzt und bei einer Vertrauensleuterversammlung zu 100 % gegen weitere Mehrarbeit und Wochenendschichten gestimmt.



Das passte zur Forderung der Kollegenzeitung Vorwärtsgang, die in einem Extra dazu aufforderte "ab sofort keine Wochenendarbeit und Pflichtschichten mehr zu machen". Das fand großen Zuspruch und das Extra war in kurzer Zeit vergriffen. Nach der heutigen Betriebsversammlung meinten einige Kollegen, das wäre jetzt Getöse von der Unternehmensleitung, um zu einer Nullrunde bei der Tarifrunde zu kommen. Andere meinten, das Kasseler Werk würde ja noch Gewinn machen, deswegen habe man nicht so große Angst.

Aber viele sind sehr nachdenklich darüber, ob nicht doch Entlassungen großen Stils anstehen und was jetzt zu tun ist. Der Vorwärtsgang schlägt vor: "Ein konzernweiter selbständiger Streik- und Aktionstag ist die einzige Sprache, die Blume und Co. verstehen".