„Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“

Hier der Trailer.

Der Film schildert den fünf Jahre andauernden Kampf von Frau Kurnaz um die Freilassung ihres Sohnes Murat, der völlig unschuldig im amerikanischen Gefangenenlager Guantanamo inhaftiert war und schwer gefoltert wurde. Der Film beruht auf einer detaillierten Recherche des Falls Murat Kurnaz: Staatsterrorismus pur. Die damalige rot-grüne Bundesregierung war tief darin verstrickt.

Im Zug seines sogenannten Kampfs gegen den Terror nach den Anschlägen in New York 2001 schuf der US-Imperialismus mit Guantanamo ein Gefängnis für "feindliche Kämpfer.“ Die Gefangenen hatten keinerlei Rechte, Folter war legitim, die sogenannte weiße Folter wurde praktiziert. Körperliche Schäden sollen nicht sichtbar sein; psychische sollten die Menschen gebrochen werden.

Rechtsanwalt Bernhard Docke, der Frau Kurnaz in ihrem Kampf unterstützte, ging in einem Vortrag auf der 4. Offenen Akademie 2007 auch auf die schändliche Rolle ein, die die damalige Bundesregierung dabei spielte. Im September 2002 wurde Kurnaz von deutschen Geheimdienstmitarbeitern verhört. Sie kamen, wie bereits zuvor die US-amerikanischen Verhörspezialisten, zum Schluss, dass von Kurnaz «kein Gefährdungspotential hinsichtlich deutscher, amerikanischer oder israelischer Sicherheitsinteressen» ausgehe. Wie erst 2006 öffentlich wurde, signalisierten die USA bereits zu diesem Zeitpunkt, dass sie bereit seien, Kurnaz freizulassen. Ende Oktober 2002 entschieden die deutschen Behörden unter Führung des damaligen Kanzleramtschefs und heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, für Kurnaz solle eine Einreisesperre erlassen werden. Als er schon entlassen war, musste gerichtlich und mit Erfolg der Entzug der Aufenthaltserlaubnis verhindert werden.

Rechtsanwalt Docke: "Die schlimmste Äußerung machte Herr Steinmeier im Spiegel - 'Wir würden es so wieder tun.'"

In Solingen heuchelte Steinmeier am Wochenende Mitgefühl für die Opfer des faschistischen Anschlags von Solingen. Dieser Mann hat mit dem US-Imperialismus als einem der größten Terrorstaaten der Welt gegen einen Unschuldigen paktiert, und das weiter gerechtfertigt, als die Unschuld von Kurnaz bewiesen war. Wenn man seine Hetze gegen Flüchtlinge und die sogenannte irreguläre Migration hört, glaubt man ihm seine Aussagen von damals aufs Wort: Er würde es jederzeit wieder so machen wie mit Murat Kurnaz.

Meltem Kaptan, die im Film Rabiye Kurnaz verkörpert, bekam bei der Berlinale 2022 den Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin.