Schöne Nachricht über Instagram

"Ich möchte mich für die unfassbar gute Wahlkampagne bedanken! Auch wenn in meinem Ort (einem Dorf bei Gera) nur insgesamt vier Menschen, inklusive mir, MLPD gewählt haben und euch auch sicher irgendwo klar war, dass das so kommen wird, habt ihr es einfach geschafft, eure Werte und eure Kampagne bis ins kleinste Dorf im Bundesland zu verbreiten und sichtbar zu sein. Es hat mich so gefreut, dass neben jedem Bild, auf dem dieser Fascho grinst, auch eine Message von euch zu lesen war. Danke dafür!"