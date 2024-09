Interview mit Niaz aus Solingen

"Ich bin stolz auf die schnelle, mutige und kulturvolle Protestaktion der MLPD"

Niaz ist gebürtiger Iraner und lebt seit langem in Solingen. In einem Interviw mit Rote Fahne News nimmt er Stellung zu dem islamistisch verbrämten faschistischen Anschlag in Solingen, zur besonderen Aggressivität neuimperialistischer Staaten wie dem Iran und zur mutigen Arbeit der MLPD.