Theorie und Praxis! Mach mit beim Auf- und Abbau

Das Material wird angeliefert, ein großes 15 x 30-Meter-Festzelt ist bestellt, 150 Biertischgarnituren, ein Infopoint, die Übersetzungs- und Beschallungstechnik ist organisiert.



Selbstorganisiert, im Sinne von günstig, gestützt auf die eigene Kraft, kollektiv die besten Voraussetzungen für die Seminarteilnehmer und Gäste zu schaffen, das ist unser Auftrag.



Ein ganzes Ensemble von Brigadistinnen und Brigadisten sowie Helferinnen und Helfer ist bereits ab dem 9. September ab 9 Uhr im Einsatz. Es gibt Aufgaben für jeden. Leichte Aufgaben, aber auch richtig was zum Ranklotzen.



So wird am Mittwoch, dem 11. September, ab 9 Uhr, mit mindestens 15 kräftigen Aktivistinnen und Aktivisten das Festzelt aufgebaut und am 16. September auch wieder abgebaut.



Die Kosten betragen 17 Euro für die Tagesverpflegung und 7 Euro, wenn man zeltet. Eine feste Behausung ist auf dem Gelände nicht bzw. nur im Einzelfall nach Absprache möglich.



Die Konferenz ist am Montag erfolgreich beendet, wenn wir gemeinsam das Großzelt und alles andere zurückgebaut haben.



Also meldet euch noch für dieses kollektive Gemeinschaftswerk an oder plant eine Abreise am Montag ein, denn bereits am Sonntagspätnachmittag und Montag werden wir alles wieder zurückbauen und abtransportieren. Alles nach Plan und in diesem Sinn: Viele Hände, schnelles, solidarisches Ende! Wir zählen und freuen uns auf euch und auf ein wachsendes Team und vor allem auf ein spannendes und erfolgreiches Seminar zu Lenins Lehren!