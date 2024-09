Welt-Presse schlägt Alarm gegen den Faschisten Höcke

Aus Frankreich, wo vor kurzem die Regierungsverantwortung der rechtspopulistischen Marine Le Pen nur knapp abgewehrt wurde, kommen Warnungen. Le Monde/Frankreich „Bezeichnete die AfD-Erfolge in Sachsen und Thüringen als historisch. … Dass dies in Thüringen passiere, sei kein Zufall. ... Nach ihrem Erfolg bei der Thüringer Wahl 1929 gewann die NSDAP erstmals ein Landesministerium vier Jahre vor Hitlers Amtsantritt als Reichskanzler.“

Jutarnji list/Zagreb, Kroatien: „Titelt am Dienstag ..., mit Blick auf Björn Höcke: Das ist der gefährlichste Mann Europas! Und: dass Höcke zwar Geschichtsprofessor ist¹ … und behauptet, er habe keine Ahnung davon, dass der Slogan ‚Alles für Deutschland‘ verboten ist.“

Canal 26/Argentinien: „Titelte noch am Wahlsonntag: Historische Wahlen in Deutschland: Die Rechtsextremen haben zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gewonnen.“

New York Times/USA: „Björn Höcke lenkt den Mainstream nach rechts.“

La Stampa/Italien: „Fürchtet nach Höckes Sieg ... um das Herz der europäischen Integration.“

El Mundo Madrid/Spanien: „Die Wahlen offenbarten ein Szenario des realen politischen Zusammenbruchs in dem Land, das traditionell an der Spitze der europäischen Wirtschaft steht.“

The Guardien /Großbritannien: (sieht) „den Grund für die AfD-Erfolge zunächst eher beim Auseinanderdriften von östlichen und westlichen Regionen in Deutschland.“

Financial Times/Großbritannien: „Die Ergebnisse spiegeln die wachsende Frustration in Ostdeutschland über eine Regierung wider, die viele mit hoher Inflation, wirtschaftlicher Stagnation, steigenden Energiekosten … assoziieren.“

Dieser weltweite Medien-Wellenschlag zum Wahlerfolg der AfD-Faschisten in Thüringen sogar in den Monopolmedien ist ein Ansporn, dem Faschismus als der barbarischsten Form des Imperialismus die internationale antifaschistische Einheitsfront mit dem Industrieproletariat an der Spitze entgegenzustellen.