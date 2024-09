Zum Wahlkampf gehörte die proletarische Finanzpolitik

Zu den Alleinstellungsmerkmalen gehört meiner Meinung nach auch die proletarische Finanzpolitik als elementarer Bestandteil. Das zeigt sich am Beispiel von Weimar für die aus Baden-Württemberg die Kreise Tübingen/Reutlingen und Zollernalb sowie die Ortsgruppen Friedrichshafen, Ulm und Villingen Schwenningen die Partnerschaft übernommen haben.

43 Wahlhelfer mit Einsatzzeiten von drei Tagen bis drei Wochen haben mitgewirkt, sind stolz auf die geleistete Arbeit, den gewachsenen Zusammenhalt und können die Erfahrungen, wie es gelingt, eine Bresche gegen die faschistische Gefahr zu schlagen, für die eigene Kleinarbeit verwerten.

In den Einsätzen, beginnend mit der Plakatierung, fortgesetzt und gesteigert in den vergangenen vier Wochen wurden 243,58 an Spenden von sehr vielen Einzelspendern gesammelt. Ein praktischer Beweis, dass es im Vertrauen auf die Massen gelingt, diese für eine Unterstützung zu überzeugen und zu gewinnen.

Ein zweiter Faktor ist das sparsame Haushalten. Jeder Beteiligte hat pro Tag einen Eigenanteil für Verpflegung von 12 Euro beigesteuert. Die Möglichkeit der Selbstverpflegung wurde optimal genutzt, so dass es eine gesunde und sparsame Verpflegung gab. Daraus wurde incl. Spenden ein Überschuss von 1040 Euro erzielt.

Ein dritter Faktor ist die große Vereinheitlichung, sich voll einzusetzen. Viele unserer Wahlhelfer sind seit 40 bis 50 Jahren aktiv im antifaschistischen Kampf und im Aufbau der MLPD und brachten ihre Lebenserfahrungen ein. Auch die vier jüngeren Wahlhelfer zeigten großen Einsatz. Neben dem praktischen ehrenamtlichen Einsatz, der den Geist des Subbotnik-Gedankens verwirklicht, ist es auch ein finanzieller Einsatz durch die anfallenden Fahrtkosten und Kosten für Unterkunft. Ich bin überzeugt dass es einen Schub an Spenden auch dafür gibt.

Jetzt gilt es, den Sieg auch in Weimar zu sichern und gewonnene Freundinnen und Freunde zu organisieren.