37 Prozent der Beschäftigten fühlen sich "erschöpft"

Schon bisher ist die Deklaration von Aktienfonds als "nachhaltig" eine Methode des "Greenwashing"-Betrugs. Jetzt wollen deutsche Banken- und Fondsverbände ihre Richtlinien so ändern, dass auch sogenannte nachhaltige Fonds ihr Geld in Aktien oder Anleihen von Rüstungskonzernen investieren können. Die Rüstungsindustrie sorge mit ihrem "Beitrag zu Resilienz, Sicherheit und Frieden" ebenfalls für Nachhaltigkeit, so die EU-Kommission. Das einzig wirklich "nachhaltige" an dieser Industrie ist ihr Beitrag zu den Profiten ihrer Eigner sowie zu immer verheerenderen Zerstörungen der menschlichen Zivilisation und Natur - wie es gegenwärtig die Kriege in der Ukraine und in Gaza zeigen.