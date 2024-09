Demagogie

AfD wirbt subtil mit Flyer um Jugendliche

Am letzten Samstag vor der Wahl in Thüringen fand ich in einem Aufzug einen Stapel Flyer mit dem Titel: „Erstes Mal?“ Darunter das Comicbild von einer jungen Frau, welche sich beide Hände an die Wangen hielt, einen erstaunten Gesichtsausdruck macht und darunter die Worte: „Kein Grund, rot oder grün zu werden!“ Sonst nichts. Kein Parteiemblem, kein Name. Auf der Rückseite stehen ein QR-Code und die Worte: „Deutschland. Aber based!“ Ich vermute hier schon eine ultrarechte Partei oder Gruppierung.

Von einem Wahlkampfhelfer aus Münster