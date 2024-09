Berg-, Metall- und Textilarbeiter in der Türkei streiken

Die Bergarbeiter in Manisa, die Lebensmittel- und Kunststoffarbeiter in Istanbul, die Metallarbeiter in Hatay und die Textilarbeiter in Gaziantep streiken. Sie alle haben die gleiche Aussage: "Wir werden den Kampf fortsetzen, bis wir unsere Rechte bekommen."

In der Türkei, wo sich die Wirtschaftskrise verschärft, werden die Krisenlasten voll auf die Arbeiter und die Unterdrückten abgewälzt. Sie müssen vom Mindestlohne leben, der 450 Euro beträgt. Arbeiter haben alle Ecken des Landes in ein Gebiet des Widerstands verwandelt. Beschäftigte in Manisa, Istanbul, Gaziantep und Hatay protestieren seit Tagen für ihre Rechte.

Sechs Personen wurden mit der Begründung entlassen, dass sie Mitglieder der Unabhängigen Gewerkschaft Maden-İş in der Fernas-Mine in Soma, Manisa, seien, die dem Familienunternehmen des AKP-Batman-Abgeordneten Ferhat Nasıroğlu gehört. Die Arbeiter, die seit 21 Tagen protestieren, beschlossen, den Widerstand an verschiedene Orte in der Türkei zu tragen. Arbeiter begannen gestern eine dreitägige Mahnwache vor dem Nasıroğlus Hotel in Bodrum, Muğla. Die Bergarbeiter kündigten an, den Protest morgen nach Ankara zu verlegen, und gaben zunächst eine Presseerklärung vor dem Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit ab.

Die Bergarbeiter werden dann die ganze Nacht vor dem Parlament eine Mahnwache abhalten. Im Gespräch mit der Presse zu diesem Thema sagte Mert Batur, Spezialist für die Organisierung der unabhängigen Bergbauarbeitergewerkschaft: "Das Unternehmen macht keinen Schritt zurück. Es wird festgestellt, dass die Gehälter ausreichend sind und es kein Problem mit der Arbeitsplatzsicherheit gibt."