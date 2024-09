Der Dritte Weltkrieg wird auch durch Nichtinformation vorbereitet

Am 31. August demonstrierten Tausende in Erfurt gegen die AfD. Der Faschist Höcke ist mit knapp 300 Getreuen in der Defensive. Immerhin ist das die größte antifaschistische Demonstration im Landtagswahlkampf in Thüringen. Und ein begeisternder Wahlkampfabschluss von Internationalistischer Liste / MLPD. Wer nicht dort war, der erfährt zumindest in der Tagesschau nichts darüber.



Dann der Sonntag: Wahltag in Sachsen und Thüringen. Und Antikriegstag! Letzteres passt aber so gar nicht zur angestrebten Kriegstüchtigkeit Deutschlands. Also zeigt die Tagesschau eine Militärparade in Polen anlässlich des deutschen Überfalls auf Polen 1939. Der Aufmarsch der Kriegsgegner und Antifaschisten gegen Krieg und Faschismus ist der Tagesschau keine Meldung wert. Ein Dritter Weltkrieg wird nicht nur mit Kriegspropaganda vorbereitet. Auch durch Nichtinformation.