Deutsche Journalisten fordern Pressefreiheit im Gazakrieg

Tausende Beschäftigte beim Supermarktkonzern Woolworth/Countdown in Neuseeland beteiligten sich am 10. September in den Mittagsstunden an Streiks und Protesten vor den rund 200 Supermarkt-Filialen. Die Streikenden, unterstützt von der Gewerkschaft FIRST Union, kämpfen mit der Parole "Living Wage!" Die Gewerkschaft fordert den so genannten existenzsichernden Lohn von 27,80 Dollar als Verhandlungsstandard. Das Unternehmen hat Erhöhungen zwischen 6,8 und 10,1 Prozent über einen Zeitraum von zwei Jahren angeboten, nachdem für 2022 eine Erhöhung von 19 Prozent vereinbart worden war. Die offizielle Inflation ist erst kürzlich von 7,4 auf unter 4 Prozent gesunken, während die Lebenshaltungskosten der Haushalte um 5,4 Prozent steigen. Woolworths hat in den letzten fünf Jahren mehr als 1 Milliarde Dollar an Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet.