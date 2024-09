... Völlig zu Recht sprachen sie sich mit deutlichen Worten gegen die Wahl der AfD bei der Landtagswahl aus und begründeten das mit dem faschistischen Gedankengut der Chef-Ideologen der AfD, wie Björn Höcke. Sie taten das auf verschiedenen Demonstrationen und nicht zuletzt auch mit einem Brief an verschiedene Haushalte in Thüringen.

Das missfällt Faschisten oder faschistisch beeinflussten Menschen. Wir verfolgen die widerlichen Drohungen bis hin zu Todesdrohungen gegen Sie und möchten Ihnen hiermit unsere volle Solidarität dagegen aussprechen.

Es gibt in Deutschland und Europa eine ernstzunehmende faschistische Gefahr. Diese Situation erfordert es, die Anstrengungen im antifaschistischen Kampf zu intensivieren. Wie Sie sicherlich bemerkt haben, hatten wir deshalb als MLPD in der Landtagswahlkampagne einen Schwerpunkt auf die Aufklärung über den Charakter der AfD gelegt und dazu Tausendfach die Losung „Wer AfD wählt, wählt Faschismus!“ plakatiert. Das forderte eine polarisierte Diskussion heraus. Während ein ganzer Teil der AfD-Wähler durchaus offen und noch zugänglich für Argumente ist, gibt es auch offene Faschisten oder von ihnen verhetzte Menschen, die uns ebenso wie Sie bedrohen. So wurden bei mehreren unserer Landtagskandidaten die Radmuttern ihrer Autos gelockert, ein Plakatiertrupp im Landkreis Hildburghausen mit einer Armbrust bedroht usw… .

... Wir hoffen, dass die aktuelle Situation auch Anlass für Sie ist, bisherige antikommunistische Vorbehalte gegen die MLPD zu hinterfragen und dass in der Zukunft eine problemlosere Zusammenarbeit möglich wird. Wir erwarten ja nicht von Ihnen, den Kommunismus gut zu finden, aber wird es nicht immer klarer, dass eine konsequente antifaschistische Arbeit auf dem Boden der Extremismustheorie und des Antikommunismus einfach nicht möglich ist? ...

Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die historischen Erfahrungen aus der Spaltung der antifaschistischen Bewegung nicht noch ein zweites mal machen müssen und es diesmal gelingen wird, den Faschismus gemeinsam zu verhindern.

Mit solidarischen und antifaschistischen Grüßen.