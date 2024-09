Esslinger FLÜWO-Mieterinitiative: 1.216 Protest-Unterschriften gegen Mieterhöhungen

Mit über 70 Teilnehmern bei ihrem Treffen hat die Esslinger Mieterinitiative die Sache selber in die Hand genommen. Das ist zumindest in Esslingen der seit Jahrzehnten breiteste Mieterprotest! 10.000 Flyer wurden gesteckt. (…) Vor allem fordern sie die Rücknahme von Mieterhöhungen bis zu 20 Prozent. Dazu eine Welle von schockierenden Berichten über desaströse Zustände in den Wohnungen und über vergebliche Bemühungen der Mieter, die FLÜWO zu nötigen Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen zu bewegen.

Nun wurden die Unterschriften in Stuttgart bei einer kleinen Kundgebung übergeben. Deutlich wurde die Defensive des FLÜWO-Vorstandes: Als die Vertreterin einer Stuttgarter Mieterinitiative deutliche Worte fand, trat die ganze Mannschaft der FLÜWO-Chefetage den Rückzug ins Gebäude an. Nun will der Vorstand weiter über die Sache „nachdenken“. Damit diese Gedanken in die richtige Richtung gehen, macht die Esslinger Initiative weiter. Das nächste Treffen ist am 21. Oktober geplant. ...

Schon Friedrich Engels forderte 1872: „Die Lösung (der Wohnungsnot) aber liegt in der Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise.“ Wir müssen die Auseinandersetzung auch über das Grundübel führen und nach vorne gehen. So regten wir als MLPD in unserem Kundgebungsbeitrag an: Die Diskussion über einen erneuten Anlauf zu einer sozialistischen Gesellschaftsordnung wird doch immer dringender. Welche Kraft und welche oft ungeahnten schöpferischen Talente die „kleinen“ Leute haben, das zeigt sich in diesem selbstorganisierten Mieterprotest. Das gewonnene Selbstbewusstsein ist heute schon ein Erfolg. Das sind beste Voraussetzungen, um auch im Kampf gegen die Mieterhöhungen erfolgreich zu sein.

Hier geht es zur Website von "Tacheles", der Stadtzeitung der MLPD Esslingen, auf der der komplette Artikel steht