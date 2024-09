Ein Streik von Hunderten Beschäftigten legte am Dienstag den Betrieb des größten kenianischen Flughafens für 24 Stunden lahm. Die Arbeiter und ihre Gewerkschaft wehren sich gegen die Pläne, den staatlichen Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) für 30 Jahre an den indischen Adani-Konzern zu verpachten. Die Gewerkschaft hatte die Pläne schon länger kritisiert und am Montag hatte auch das Oberste Gericht die Verträge infrage gestellt. Der Adani-Konzern soll den Flughafen ausbauen und modernisieren; die Gewerkschaften befürchten einen massiven Arbeitsplatzabbau. Die Streikenden skandierten "Adani muss gehen!". Der Streik wurde am Mittwoch beendet, nachdem die Regierung zugesichert hat, nur im Einvernehmen mit den Gewerkschaften zu handeln.