Glückwünsche zu 20 Jahren Montagsdemo

Mit diesen Glückwünschen begann die Heilbronner Montagsdemo am 9. September. In der Diskussion am offenen Mikrofon wurden die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen ausgewertet. Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer der MLPD brachten ihre Erfahrungen über die antifaschistische Arbeit ein. Es wurde auch von der bundesweiten Montagsdemo in Eisenach berichtet. (Mehr dazu hier.)

Mehrere Beiträge von Beschäftigten bei Audi Neckarsulm bezogen sich auf den Kampf ihrer Kolleginnen und Kollegen in Brüssel gegen die Schließung des dortigen Audi-Werks. Sie mobilisierten dafür, am 16. September mit einer Delegation nach Brüssel zu fahren, um die internationale Solidarität mit in Belgien mit ihnen zu organisieren.

Nach der Diskussion und einigen Liedbeiträgen wurde mit einem alkoholfreien Cocktail auf den Geburtstag der Montagsdemonstration angestoßen.