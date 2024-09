Großbritannien und die USA sind mitschuldig an der Unterdrückung der Frauen durch die Taliban

„Die von den Taliban institutionalisierte Unterdrückung der Geschlechter ist so allgegenwärtig und der Raum für ein freies Leben von Frauen und Mädchen ist so eng, dass im heutigen Afghanistan fast jede Handlung als Akt des Widerstands bezeichnet werden kann.“ Diese Schlussfolgerung von Richard Bennett, dem UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Afghanistan, bringt auf den Punkt, wie unerträglich es ist, heute eine Frau in Afghanistan zu sein:

Sie sind von Bildung und Berufstätigkeit ausgeschlossen, es ist ihnen verboten, draußen spazieren zu gehen oder Sport zu treiben, zu sprechen oder außerhalb des Hauses irgendeinen Teil ihres Gesichts oder Körpers zu zeigen; es ist ihnen sogar verboten, ihre Stimme zu Hause singen oder lesen zu hören. Es gibt kein anderes Land, in dem Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts so unterdrückt werden.



Letzten Monat veröffentlichten die Taliban eine Reihe noch strengerer Gesetze zum Thema „Laster und Tugend“, die es Frauen verbieten, außerhalb ihres Zuhauses zu sprechen oder sich zu zeigen oder von außerhalb ihres Zuhauses gehört zu werden. Den Vorschriften des Taliban-Ministeriums zur Verbreitung von Tugend und zur Vorbeugung von Lastern – die manchmal nur mündlich erlassen werden – mangelt es an Klarheit und Einheitlichkeit. Ihre Missachtung kann zu harten Strafen führen, darunter Schläge, öffentliche Auspeitschung, erzwungenes Verschwindenlassen und Tötung. Im Juli berichtete der Guardian, er habe Videobeweise dafür gesehen, wie eine afghanische Menschenrechtsaktivistin in einem Taliban-Gefängnis von einer Gruppe von Männern vergewaltigt und gefoltert wurde. Im Frauenfriedens- und Sicherheitsindex von 177 Ländern belegt Afghanistan in Bezug auf Frauenrechte, Gerechtigkeit und Sicherheit den letzten Platz.



Trotz dieser unerträglichen Situation – in der die Ausübung elementarster Freiheiten Frauen und Mädchen das Leben kosten kann – gibt es eine aktive Widerstandsbewegung, die enorme Tapferkeit zeigt. Frauen stellen sich den Taliban auf der Straße entgegen, fordern ihre Vertretung bei den Vereinten Nationen, gründen Bildungsorganisationen und veröffentlichen ihre Widerstandsaktionen online.