Leipzig/Halle

Großes Interesse beim DHL-Hub

Am vergangenen Donnerstag verteilten Aktivisten der MLPD die Erklärung der Partei zur Landtagswahl in Sachsen am DHL-Hub in Halle/Leipzig. Der Logistik Hub am Flughafen ist einer der größten Betriebe in der Region.

Von einem Korrespondenten