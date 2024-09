Ich freue mich immer, wenn ich auf einer Demo eine Fahne der MLPD sehe. Denn dann weiß ich, dass in unserem Land kommunistische Symbole immer noch nicht verboten sind, wie etwa in Polen (mehr dazu hier) oder in der Ukraine (mehr dazu hier).

Ich habe auch nichts gegen Fahnen anderer Parteien. Dann kann ich mit den Trägern dieser Fahnen über ihre jeweilige Partei sprechen. Wenn jemand zum Beispiel mit einer Fahne der Partei Die Grünen auf einer Friedensdemonstration wäre, könnte ich ihn oder sie auf die Regierungspolitik der Ampel-Regierung ansprechen.

Eine Ausnahme bildet die AfD. Fahnen der AfD will ich auf Friedensdemos nicht sehen. Wenn die AfD in die Regierung käme, und Gesetze beschließen könnte, würde sie bestimmt versuchen es gesetzlich zu verbieten, MLPD-Fahnen zu zeigen.