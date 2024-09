Jena: Bilinguale Lesegruppe reloaded

Sie findet jede gerade Kalenderwoche, von 17 Uhr bis 18 Uhr, im Uni-Gebäude am Ernst-Abbe-Platz statt. Treffpunkt ist immer um 17 Uhr vor dem Haupteingang der Mensa.

Wer erschrocken ist von den hohen Ergebnissen der AfD in Thüringen, wer wissen will, was Faschismus ist und wie man ihn wirkungsvoll bekämpft oder wer den REBELL in Jena kennenlernen will, der ist bei unserer Lesegruppe bestens aufgehoben. Gemeinsam werden wir Texte von historischen Antifaschisten, wie Georgi Dimitroff, Klara Zetkin und Willi Dickhut lesen; sowie uns mit aktuellen Texten von Stefan Engel und anderen Antifaschisten und Marxisten-Leninisten befassen. Außerdem werden wir uns beraten, wie wir das dadurch Gelernte dann auch praktisch umsetzen.

Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. Jeder und jede ist herzlich eingeladen; Faschisten sind natürlich ausgenommen. Wir haben einen Teilnehmer, der gut vom Deutschen ins Englische übersetzen kann. Die Texte werden von uns gestellt. Wir bitten um eine kleine Spende für die Kopierkosten. Nächsten Donnerstag beginnen wir mit Auszügen aus dem Kapitel „Die Renaissance faschistischer Ideologien auf neuer Grundlage“ aus dem Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ von Stefan Engel.