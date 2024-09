(K)ein alltäglicher Arztbesuch!

Dann nimmt er sich Zeit für die Untersuchung. Zum Schluss fragt er noch, wie ich inzwischen mit der Erkrankung zurechtkomme und wie ich mich fühle. Meine Antwort: „Relativ gut, ich mache mir viel größere Sorgen über die Entwicklungen in der Welt“.



Kaum habe ich das ausgesprochen, sprudelt es aus ihm heraus: „Ja, da sagen Sie was. Krieg in Europa, Klimawandel, das ist wirklich keine gute Entwicklung. Ich könnte mir ja vorstellen, im Krieg in einem Lazarett zu arbeiten. Aber ich mache mir große Sorgen um meine Kinder“.



Ich werfe ein: „Ja, Ihre Kinder sind betroffen, aber auch die Kinder dieser Welt und die folgenden Generationen. Sie sprechen von Klimawandel. Ich meine, dass schon eine globale Umweltkatastrophe begonnen hat. Der Begriff Klimawandel verharmlost die tatsächliche Gefahr für die Menschheit. Fallen Sie jetzt nicht um, aber ich bin Marxistin-Leninistin und finde es wichtig, sich kritisch und wissenschaftlich mit der realen Entwicklung zu befassen. Meine Partei hat dazu ein Buch herausgegeben, wenn es Sie interessiert“.



Er wieder: „Ach, das ist ja interessant. Ich bin auch eher links, liberal und sehr offen, eben für eine gerechte Gesellschaft. Hab‘ auch schon mal Marx gelesen, aber der ist ja ziemlich schwierig. Aber in Ihr Buch würde ich gerne reinschauen“.



„Ja, dann werde ich es Ihnen vorbeibringen. Es beinhaltet eine Fülle an Fakten und Zusammenhängen, Vorschläge für den Kampf, was konkret zu tun ist. Aber auch eine grundlegende Lösung, die im Sozialismus liegt. Es vertritt eben eine andere Sichtweise und Meinung als die der Herrschenden.“

Und so verabschiedet er sich dann: „Ja unbedingt, ich bin sehr interessiert an anderen Meinungen. Meine eigene Meinung kenne ich ja schon!“.