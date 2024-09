Lenin ist doch out! Von wegen!

Am Freitag morgen 13. September startete in Truckenthal (Thüringen) das Seminar „Lenins Lehren sind lebendig“ mit 540 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 34 Ländern der Welt. Organisiert ist dieses Ereignis von der ICOR, der Revolutionären Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen. Gastgeber ist die deutsche ICOR-Organisation MLPD. Anlass des Seminars ist der 100. Todestag des russischen Revolutionärs Vladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin.

Bereits das ganze Jahr über wurde dieses Seminar in zahlreichen Ländern vorbereitet, berichtete Hatem Laouni, Tunesien, für die Organisatoren. Wer eine theoretisch-dogmatische Diskussion längst vergangener Theorien erwartet hatte, konnte nicht falscher liegen. Es ging durchweg um die schöpferische Anwendung der Lehren Lenins auf die heutige Welt. Eine Welt, die von Kriegen, Krisen und Chaos geprägt ist. In der fanden alle Themen der Zeit ihren Platz: Die begonnene globale Umweltkatastrophe, der Ukraine-Krieg oder der Völkermord in Gaza, die Arbeitsplatzvernichtung und Werkschließungen in der Autoindustrie u.v.m.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Arbeiterinnen und Arbeiter, Akademiker, Jugendliche und erfahrene Revolutionäre aus aller Welt. Sie diskutierten auf Augenhöhe, verbanden theoretische Erkenntnisse mit praktischen Erfahrungen. Daimler- und VW-Beschäftigte debattierten mit Umweltschützern über gemeinsame Visionen. Abends stehen Feste und eine Revue auf dem Programm – die kulturelle Verschwisterung der Völker und Nationen. Auch das ein Zeichen gegen Rechtsentwicklung und wieder erstarkenden Faschismus.

Interessenten am Seminar können jederzeit dazukommen. Das Seminar beginnt täglich um 9 h und Abends gibt es ein großes Kulturfest in der Ferienanlage, Truckenthal/Schalkau im Waldgrund. Das Seminar dauert noch bis Sonntagnachmittag. Pressevertreter können sich für Akkreditierung gerne melden.