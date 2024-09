Lenin-Seminar ein großes internationales Gemeinschaftswerk!

Besonders erfreut wäre Lenin sicher über die Vorbereitung des Seminars als großes internationales Gemeinschaftswerk. Ganz in seinem Sinne werden die umfassenden Aufgaben durch ca. 100 Brigadisten aus verschiedenen Ländern, vom Auf- und Abbau, der Seminartechnik, über die Verpflegung, medizinische Versorgung, die Übersetzung von Redebeiträgen und Impulsreferaten in selbstlosem Einsatz vorbereitet.



So zu arbeiten, geht auch auf die Idee der ersten Subbotniks in der Sowjetunion durch Lenin zurück. Voller Begeisterung wertete Lenin aus: „Von geradezu gigantischer Bedeutung ist es in dieser Hinsicht, daß die Arbeiter aus eigener Initiative kommunistische Subbotniks veranstalten. Offenbar ist das lediglich erst ein Anfang, aber es ist ein Anfang von ungewöhnlich großer Tragweite. Es ist das der Anfang einer Umwälzung, die schwieriger, wesentlicher, radikaler, entscheidender ist als der Sturz der Bourgeoisie, denn das ist ein Sieg über die eigene Trägheit, über die eigene Undiszipliniertheit, über den kleinbürgerlichen Egoismus, über diese Gewohnheiten, die der fluchbeladene Kapitalismus dem Arbeiter und Bauern als Erbe hinterlassen hat. Erst wenn dieser Sieg verankert sein wird, dann und nur dann wird die neue gesellschaftliche Disziplin, die sozialistische Disziplin geschaffen sein, dann und nur dann wird eine Rückkehr zum Kapitalismus unmöglich, wird der Kommunismus wirklich unbesiegbar werden. ...“ (Lenin, Werke, Bd. 29, S. 399/400: Die große Initiative (Über das Heldentum der Arbeiter im Hinterland. Aus Anlass der „kommunistischen Subbotniks“))

Wer mehr über Lenin, den Sozialismus und die kommunistischen Subbotniks erfahren will, ist bei diesem Internationalen Seminar genau richtig.

