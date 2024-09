Lenin zu Besuch im Thüringer Wald

Am Wochenende steigerte sich die Teilnehmerzahl auf 701 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 45 Ländern und 40 Organisationen. Versammelt hatten sich Jugendliche, Arbeiterinnen und Arbeiter aus bedeutenden internationalen Industriebetrieben, Akademiker und Künstler, Migrantinnen und Migranten, Frauen der kämpferischen Frauenbewegung und Aktivistinnen und Aktivisten der Friedens- und Umweltbewegung sowie erfahrene Revolutionärinnen und Revolutionäre, Kämpferinnen und Kämpfer aus aller Welt.

Sie diskutierten auf Augenhöhe und trugen ihre zum Teil sehr unterschiedlichen Erfahrungen und Einschätzungen respektvoll und mit einer demokratischen Streitkultur aus. Alle Anwesenden einte die Überzeugung, dass die Lehren des großen russischen Revolutionärs angesichts der Krisen, Kriege und Katastrophen des Imperialismus zukunftsweisend sind und nur gemeinsam eine überlegene Kraft gegen das imperialistische Weltsystem entstehen kann.

Begründeter Optimismus prägte die Überzeugung, dieses Ziel zu erreichen, auch wenn sich das imperialistische Weltsystem mit verschärfter Ausbeutung und Unterdrückung, Faschismus, globaler Umweltkatastrophe und Weltkriegsgefahr sowie seiner bürgerlichen Ideologie dem gesellschaftlichen Fortschritt entgegenstemmt.

Am Freitag Abend begeisterte eine Revue zum Lebens Lenins und am Samstag feierten die Teilnehmenden ein rauschendes Kulturfest mit Beiträgen aus allen Kontinenten – eine internationale Verschwisterung der Völker und Nationen. Am Samstagnachmittag demonstrierte die Jugend aus vielen Ländern für eine internationale sozialistische Jugendbewegung. Am Sonntag stand der Aufbau revolutionärer Parteien und die Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution im Zentrum der Debatten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einte die Solidarität mit dem palästinensischen Widerstand gegen den Genozid der israelischen Regierung ebenso wie mit den weltweiten Kämpfen der Arbeiterklasse.

Das Seminar war durch fast 200 Brigadistinnen und Brigadisten und das tatkräftige Anpacken aller Teilnehmer eine praktische Schule der Selbstorganisation! Es waren Tage des Sozialismus, seiner Denk- und Arbeitsweise – ganz im Sinne Lenins!

