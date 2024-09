London: 125.000 fordern "Stoppt den Völkermord"

Der Artikel "Tonga: Die 'Klimakrise wird ein unvorstellbares Ausmaß annehmen'" vom 5. September enthält einen Fehler. Darauf haben aufmerksame Leser hingewiesen. Die Aussage, dass das Meer durch Erwärmung mehr CO 2 aufnehme, ist falsch. Vielmehr sinkt die Aufnahmefähigkeit des Meerwassers für CO 2 bei Erwärmung. Zugleich haben die Weltmeere vemehrt CO 2 aus der Atmosphäre aufgenommen, was zur Versauerung führt. Sowohl die Erwärmung als auch die Versauerung schädigen Korallen und Fischbestände. Die unterschiedlichen Ursachen dafür stehen aber nicht direkt in Beziehung miteinander.

In "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" heißt es auf Seite 362: "Das bedeutet, dass die Weltmeere zwar mehr CO 2 aufgenommen haben, aber gemessen an den wachsenden CO 2 -Emissionen einen immer geringeren Anteil aufnehmen können. Deutlich mehr CO 2 verbleibt in der Atmosphäre. Hinzu kommt, dass bei der Erwärmung des Meerwassers seine Aufnahmefähigkeit für CO 2 sinkt, bis es schließlich von einer bestimmten Temperatur an sogar wieder CO 2 ausstößt."