Schwere Regenunwetter in Europa

Starker Dauerregen sorgt in Tschechien und Polen für sehr rasch steigendes Hochwasser und Überschwemmungen. In Tschechien sind bereits seit Samstag früh über 60.000 Haushalte ohne Strom, erste Dörfer wurden evakuiert. Für Teile Deutschlands und Österreich gibt es Hochwasser-Warnungen für das gesamte Wochenende. Die Spitze soll erst am Montag überschritten werden. Es regnet fast das 10-fache, was in einem ganzen September üblich ist. Die dafür verantwortliche Wetterlage wird laut Experten durch die viel wärmere Luft und Meere sowie einer verschlechterten Aufnahmefähigkeit des Boden verursacht und in Zukunft viel öfter auftreten.