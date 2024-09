Solidarität mit dem Kampf der Stahlarbeiter

Seit Wochen stehen viele Stahlarbeiter von thyssenkrupp Steel in Duisburg bei Mahnwachen an den Toren. Die Konzernspitze will 10 000 Arbeitsplätze vernichten.

Unter den Stahlkonzernen entfaltet sich weltweit ein gnadenloser Konkurrenzkampf auf Kosten der Arbeiter und Bevölkerung. Er hat die Form einer Vernichtungsschlacht angenommen und hinterlässt eine verbrannte Erde. Die Bergbaukumpel haben damit bittere Erfahrungen gemacht. Alle Versprechungen und Beruhigungen durch Manager und Politiker wurden in den Wind geschlagen.

Wir wissen, was auf uns alle zukommt: Deshalb tritt Kumpel für AUF für einen engen Schulterschuss von allen Freunden der Bergbaukumpel und der Stahlarbeiter gegen die Politik der verbrannten Erde ein.

Wir werden im Vorfeld unserer Monatsveranstaltung am 19. September eine kleine Solidaritätskundgebung mit Unterschriftensammlung an die Stahlarbeiter in Dinslaken bei der Haltestelle Neustraße abhalten. (SB-Haltestelle Neustraße, Ecke Friedrich-Ebert- / Duisburger Straße (bei der Litfaßsäule.))

Die Versammlung in der Gaststätte Schnierstrax, Eppinghovener Str. 36, 46535 Dinslaken, mit Vortrag und Diskussion beginnt dann um 18.30 Uhr. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.