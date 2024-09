Automobilarbeiter solidarisch mit der kämpferischen Bewegung in Serbien

Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind Automobilarbeiter bei Mercedes-Benz in Düsseldorf, deren Familien und Freunde. Wir sind solidarisch mit eurem Widerstand gegen die Zerstörung der Natur im fruchtbaren Jadar-Tal für die Profitinteressen von Rio Tinto und Mercedes.



Vor zwei Jahren habt ihr schon einmal den Lithium-Abbau verhindert. Jetzt haben sich direkt die Spitzen des Mercedes-Konzerns, der EU und der deutschen Regierung eingeschaltet, um dieses Umweltverbrechen durchzusetzen.



Die Umstellung auf Elektromobilität soll auf dem Rücken der Arbeiter und der Natur ausgetragen werden. Für den Mercedes-Chef Källenius zählt einzig der Maximalprofit. Im Düsseldorfer Werk werden dafür in diesem Herbst 1200 Leiharbeiter entlassen. Und um von China unabhängiger zu werden, will er Raubbau an den Bodenschätzen in Serbien treiben, ein fruchtbares Landwirtschafts- und Naturschutzgebiet ruinieren.



Umweltschutz und Arbeitsplätze gegeneinander auszuspielen, soll uns spalten. Das lassen wir nicht zu! Gegen diese Machenschaften müssen und werden wir länderübergreifend gemeinsam kämpfen. Eure Proteste helfen uns, die Lügen vom „umweltverträglichen Lithium-Abbau“ und der „Rohstoffpartnerschaft“ zu entlarven.



Gemeinsam für Arbeitsplätze und Umweltschutz – hoch die internationale Solidarität! Einstimmig verabschiedet vom Treffen der IAC & Friends am 7. September 2024.