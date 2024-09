Streiks für Frührente bei Polizei, Verkehrsbetrieben, Hafen

Peter Römmele hat die beiden Filme "Keiner schiebt uns weg" und "Wir gehen nach vorne" auf seinem Youtube-Kanal online gestellt. Er schreibt dazu: "Heute - wo angesichts der Pläne des ThyssenKrupp-Vorstands der Arbeitskampf in Rheinhausen aktueller ist denn je - hier die beiden Teile des Studios Perspektive über den Arbeitskampf in Rheinhausen. Der Arbeitskampf in Rheinhausen - auch heute wieder in aller Munde. Sicher der wichtigste Arbeitskampf in den 1980er-Jahren. Diese Erfahrung haben die Bergleute 1997 und später die Opelaner in Bochum 2004 aufgegriffen und weiterentwickelt.

Hier geht es zu "Keiner schiebt uns weg"

Hier geht es zu "Wir gehen nach vorn"