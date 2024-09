Taliban erlassen "Sittengesetze"

Die Taliban-Herrscher in Afghanistan haben im Rahmen neuer Gesetze, die der oberste Führer im "Kampf gegen das Laster und die Förderung der Tugend" verabschiedet hat, ein Verbot für Frauen erlassen, in der Öffentlichkeit ihre Stimme zu erheben und ihr Gesicht ungeschminkt zu zeigen.

Die Gesetze wurden am Mittwoch erlassen, nachdem sie vom obersten Führer Hibatullah Akhundzada genehmigt worden waren, sagte ein Regierungssprecher.



Die Taliban hatten nach ihrer Machtübernahme im Jahr 2021 ein Ministerium zur „Verbreitung der Tugend und Verhinderung des Lasters“ eingerichtet. Das Ministerium veröffentlichte am Mittwoch seine Gesetze zu Lastern und Tugenden, die Aspekte des alltäglichen Lebens wie öffentliche Verkehrsmittel, Musik, Rasieren und Feiern abdecken. Sie sind in einem 114 Seiten starken Dokument mit 35 Artikeln dargelegt, das der Associated Press vorliegt. Es handelt sich um die erste formelle Erklärung von Gesetzen zu Laster und Tugend in Afghanistan seit der Machtübernahme.



„Inshallah versichern wir Ihnen, dass dieses islamische Gesetz eine große Hilfe bei der Förderung der Tugend und der Beseitigung des Lasters sein wird“, sagte Ministeriumssprecher Maulvi Abdul Ghafar Farooq am Donnerstag. ...



Artikel 13 betrifft Frauen. Darin heißt es, dass Frauen in der Öffentlichkeit immer einen Schleier tragen müssen und dass eine Gesichtsbedeckung unerlässlich ist, um Versuchungen zu vermeiden und andere nicht in Versuchung zu führen. Die Kleidung sollte nicht dünn, eng oder kurz sein. Frauen sollten sich vor allen männlichen Fremden, einschließlich Muslimen, und vor allen Nichtmuslimen verschleiern, um nicht verdorben zu werden. Die Stimme einer Frau gilt als intim und sollte daher nicht beim Singen, Rezitieren oder Vorlesen in der Öffentlichkeit gehört werden. Es ist Frauen verboten, Männer anzusehen, mit denen sie nicht blutsverwandt oder verschwägert sind, und umgekehrt.

Artikel 17 verbietet die Veröffentlichung von Bildern lebender Wesen und bedroht damit die ohnehin fragile afghanische Medienlandschaft. Artikel 19 verbietet das Abspielen von Musik, die Beförderung alleinreisender Frauen und den Kontakt zwischen Männern und Frauen, die nicht miteinander verwandt sind. Das Gesetz verpflichtet Passagiere und Fahrer außerdem, zu bestimmten Zeiten zu beten.

Ein Korrespondent aus Hagen hat einige Gesetze aus dem Erlass der Taliban übersetzt:

Artikel 13 besagt, dass „das Bedecken des gesamten Körpers einer Frau obligatorisch ist“. Aus Angst vor Volksverhetzung ist es notwendig, das Gesicht einer Frau zu verbergen. Frauenstimmen (Singen von Liedern, Versen und Rezitationen im Allgemeinen) sind awrat (Geschlechtsteile).

In Artikel 13 Absatz 8 heißt es: „Wenn eine erwachsene Frau aus dringenden Gründen ihr Zuhause verlässt, ist sie verpflichtet, ihre Stimme, ihr Gesicht und ihren Körper zu bedecken.“ Außerdem heißt es in dem Urteil zu Personenkraftwagen, dass der Aufseher / die Ordnungskraft dafür verantwortlich sei, den Fahrern zu verbieten, „Frauen ohne Hijab und ohne einen vernünftigen und reifen Scharia-Mahram (Verwandten ersten Grades) zu befördern“. In Artikel 14 werden die Bestimmungen zur Männerkleidung dargelegt und es heißt: "Awraht (Geschlechtsteile) eines Mannes ist von unterhalb des Nabels bis zu den Knien, und die Knie ist auch 'awrat' (Geschlechtsteile)." Muhtasibs (der Aufseher / die Ordnungskraft) ist es außerdem gestattet, das Rasieren und Kürzen des Bartes, das Rasieren der Haare im Widerspruch zur islamischen Scharia, den Umgang mit Ungläubigen und deren Hilfe sowie die Ähnlichkeit ihrer Gesichter und Gesichtszüge sowie die Verwendung und Förderung des Kreuzes, der Krawatte und anderer nicht der Scharia entsprechenden Symbole zu verbieten.

In Artikel 22 wird auch erwähnt, dass der Aufseher / die Ordnungskraft dafür verantwortlich ist, die Erstellung und Anzeige von Fotos und Videos von spirituellen Objekten auf Computern, Mobiltelefonen und anderen Objekten zu verhindern. Gemäß Artikel 26 können der Aufseher / die Ordnungskraft in einigen Fällen Personen dem Gericht vorführen; wenn eine Person beispielsweise wiederholt Gebete und Pflichten ohne triftigen Grund versäumt, wird sie vor Gericht gestellt. Es wurde auch gesagt, dass die Muhtasib (der Aufseher / die Ordnungskraft) die Menschen in der Region verklagen können, die den Aufruf zum Gebet und zum Gebet in der Gemeinde verlassen.