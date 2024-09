Tel Aviv: 500.000 demonstrieren gegen Netanjahu-Regierung

Die ganze vergangene Woche gingen in Israel Zehntausende jeden Abend auf die Straße, um gegen die Politik der Regierung von Netanjahu zu protestieren, die ein Waffenstillstandsabkommen und die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas verhindert. Am Montag hatte erstmals ein Generalstreik gegen die Regierung stattgefunden. Trotzdem ändert die ultrarechte bis faschistische Regierung ihre Haltung nicht. Am Samstag nun waren offensichtlich allein in Tel Aviv 500.000 Menschen auf der Straße und blockierten weiträumig den Verkehr. Demonstriert wurde auch in Jerusalem, Haifa, Be'er Sheva und in der Nähe des Privathauses von Ministerpräsident Netanjahu in Caesarea.