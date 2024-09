„Eigentlich müssten wir kämpfen“

60 Prozent der Angesprochenen sind eher in einer „Abwartehaltung“ und hoffen auf die Verhandlungen. Das „Abwarten“ ist jedoch der erste Schritt, den anderen den Takt zu überlassen.

Bei der Ansprache auf Streiks sagten aber auch viele, „wir sind dabei“ „das ist gut“. Aber wie streiken? Im Gespräch mit einem Kollegen stieß das aufgeschlagene Buch "Was bleibt - 10 erkämpfte Jahre Opel Bochum 2004 bis 2014 - eine Dokumentation" zum Streik der Opelaner 2004 auf großes Interesse. Er nahm es mit und will die dort enthaltenen Vorschläge für eine Streikorganisation genauer studieren. Weitere drei Kollegen wurden neugierig, als wir sie mit "Hier was zur Stärkung des Selbstbewusstseins“ ansprachen und wollen im Kontakt bleiben.