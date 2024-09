Wilhelmshaven: Widerstandsgruppe gegen Faschismus und Krieg

Liebe Friedenskämpferinnen und Friedenskämpfer!

Gerade ist bekannt geworden, dass von der Ukraine aus ein Tanklager bei Moskau in Brand geschossen wurde! – Eine bedrohliche Verschärfung! In Israel wurde ein Generalstreik gegen die Netanjahu-Regierung verboten, weil es ein politischer Streik ist. Eine offene Unterdrückung des Volkswillens. Und bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat die faschistische AfD mit Rückenwind der anderen bürgerlichen Parteien die meisten oder zweitmeisten Stimmen erhalten. Eine sehr ernstzunehmende Zäsur in der politischen Entwicklung! Und nicht zuletzt der Angriff auf einen unserer Mitstreiter zeigt, wie sich die Verhältnisse bis ins eigene Leben hinein verschärfen.

All dies erfordert, sich über die gegenwärtige Entwicklung klar zu werden. Wir sollten uns Zeit nehmen, um zu beraten und zu diskutieren, wie jeder von uns die Lage beurteilt und was nach unseren erfolgreichen Aktivitäten zum Ostermarsch und Antikriegstag zu tun ist.

Außerdem sollten wir beraten, wie wir mit dem Studium des Umweltbuchs weiter verfahren und wie wir die Frage vom Wasserstoff behandeln.