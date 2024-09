Zum Gedenken an die ermordeten Genossinnen und Genossen der CPP

Liebe Genossinnen und Genossen, wir kondolieren zum Tod eurer Genossinnen und Genossen Ka Hadjie, Ka Concha, Aurelio B. Bosque (Ka Zarco/Baijan/Rio), Jose Jerry Tacaisan (Ka Miller/Bronze), Bemjamin Cortel (Ka Amor/Ruby/Mamang), Romulo Iturriaga Gangoso (Ka Reagan/Biboy/Pedik), Jielmor Gauranoc (Ka Doc/Tango/Baron), Juvylene Silverio (Ka Kaykay/Purang), Armando Savariz (Ka Nene/Kulot), Rewilmar Torrato (Ka Minerva/Mara/Moray) und John Paul Capio (Ka Ronron). Sie wurden bei schweren Zusammenstößen mit faschistischen Truppen der philippinischen Streitkräfte im August umgebracht.

Der Verlust jedes revolutionären Kämpfers wiegt schwer. Besonders schwer wiegt der Verlust von Ka Hadjie, Mitglied Eures Zentralkomitees und Sekretär des regionalen Parteikomitees Panay und von Ka Concha, die ihr ganzes Leben der revolutionären Sache gewidmet hat. Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Wir protestieren entschieden gegen den Staatsterror des philippinischen Regimes und die intensivere Zusammenarbeit des deutschen Imperialismus mit dem reaktionären Marcos-Regime. Gegenwärtig ist die Fregatte Baden-Württemberg auf Kurs auf die Philippinen und will provokativ einen Weg wählen, den seit 22 Jahren kein deutsches Kriegsschiff mehr befahren hat: die Meerenge zwischen China und Taiwan.

Wir bekräftigen unsere Solidarität mit dem Befreiungskampf der Arbeiterklasse und der Volksmassen der Philippinen. Bitte teilt den Angehörigen unsere tief empfundene Anteilnahme mit.

Peter Weispfenning im Auftrag des Zentralkomitees der MLPD

Das Kondolenzschreiben auf Englisch

Dear comrades,

We condole the deaths of your comrades Ka Hadjie, Ka Concha, Aurelio B. Bosque (Ka Zarco/Baijan/Rio), Jose Jerry Tacaisan (Ka Miller/Bronze), Bemjamin Cortel (Ka Amor/Ruby/Mamang), Romulo Iturriaga Gangoso (Ka Reagan/Biboy/Pedik), Jielmor Gauranoc (Ka Doc/Tango/Baron), Juvylene Silverio (Ka Kaykay/Purang), Armando Savariz (Ka Nene/Kulot), Rewilmar Torrato (Ka Minerva/Mara/Moray) and John Paul Capio (Ka Ronron). They were killed in heavy clashes with fascist troops of the Philippine Armed Forces in August.

The loss of every revolutionary fighter weighs heavily. Especially heavy is the loss of Ka Hadjie, member of your Central Committee and secretary of the Panay Regional Party Committee, and Ka Concha, who dedicated her whole life to the revolutionary cause. We will honor their memory.

We strongly protest against the state terror of the Philippine regime and the intensified cooperation of German imperialism with the reactionary Marcos regime. At present, the frigate Baden-Württemberg is on course for the Philippines and provocatively wants to take a route that no German warship has taken for 22 years: the strait between China and Taiwan.

We reaffirm our solidarity with the liberation struggle of the working class and the masses of the Philippines. Please convey our deepest sympathy to the relatives.

On behalf of the Central Committee of the MLPD,

Peter Weispfenning