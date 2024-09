Zweitägiger Streik beim Zalando-Logistik-Zentrum

Die Belegschaften des Automobilzulieferers ZF in Saarbrücken und Neunkirchen-Wellesweiler werden sich am Dienstag, dem 10. September, an einem bundesweiten Aktionstag beteiligen. Das kündigten Gewerkschafter der IG Metall und des Betriebsrates an. ZF hatte Ende Juli angekündigt, in den kommenden vier Jahren bis zu 14.000 Stellen in Deutschland zu streichen. Derzeit sieht die Planung für Dienstag vor, dass sich die Beschäftigten gegen 12.45 Uhr auf dem Werksgelände versammeln. Ende 2022 hatten ZF und die saarländische Landesregierung verkündet, dass das Werk in Saarbrücken zu einem "Leitwerk für E-Mobilität" ausgebaut werden soll. Für den Kampf um jeden Arbeitsplatz braucht es einen konzernweiten selbständigen Streik.