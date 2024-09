20 Jahre Opelstreik

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir von OFFENSIV Opel Bochum wollen Euch alle herzlich einladen zu unserer Kundgebung und dem Familienfest am 5. Oktober 2024 in Bochum zum 20. Jahrestag des Bochumer Opel-Streiks von 2004. Viele von Euch haben wir hierzu schon in den letzten Wochen informiert und eingeladen und wollen Euch gerne noch einmal daran erinnern!

Angesichts der aktuellen harten Auseinandersetzungen bei ThyssenKrupp, Volkswagen und in vielen anderen Konzernen, angesichts einer offenen politischen Krise der Bundesregierung suchen viele Kollegen und Gewerkschafter nach einer Antwort, wie mit diesen drängenden Herausforderungen umzugehen ist. Da kommt unser Jahrestag genau zur richtigen Zeit!



Der Tag unter dem Motto "20 Jahre Streik der Opelaner in Bochum - Wenn die Arbeiter das Heft in die Hand nehmen!" beginnt um 14 Uhr auf dem Rathausplatz (Willy-Brandt-Platz) mit einer Kundgebung und geht über in ein Familienfest mit Live-Musik. Für Essen und Trinken ist natürlich gesorgt! Wie unser Streik damals lebt auch unser Fest davon, dass sich möglichst viele Menschen aktiv einbringen: natürlich als Gäste, aber - wer kann und möchte - gerne auch durch eine Schicht am Grill oder Getränkestand, durch persönliche Erinnerungen und Grußworte, durch Spenden oder Hilfe beim Auf- oder Abbau!