Oktober 1984 - Oktober 2024: 40 Jahre Gefängnis sind genug!

Am 7. Oktober muss Georges Abdallah freigelassen werden!

Die Kampagne für die Freilassung des politischen Gefangenen Georges Ibrahim Abdallah läuft aktuell in Frankreich. Die Rote Fahne Redaktion dokumentiert Auszüge. Georges Ibrahim Abdallah ist der am längsten inhaftierte politische Gefangene in Frankreich und in Europa. Er stammt aus dem Libanon und steht für den palästinensischen Befreiungskampf.

Kampagne für die Freilassung von Georges Ibrahim Abdallah