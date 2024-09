Buchvorstellung zu neuem Buch der MLPD und Herbststudienfreizeiten des REBELL 2024

am Sonntag, den 13.10.2024 wird in der Horster Mitte in Gelsenkirchen das neue Buch der MLPD mit dem Titel „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“ vorgestellt. Diese neueste Nummer in der Reihe Revolutionärer Weg befasst sich ganz besonders mit Fragen der Jugend: Sozialwissenschaften, Sport, SocialMedia und Internet, Erziehung, Religion, und noch vieles mehr! Die Buchvorstellung startet um 10:30 Uhr, Einlass ist ab 10:00 Uhr, Eintritt ist 5€, ermäßigt 3€. Im Anschluss gibt es ein leckeres Sonntagsessen (weitere Infos siehe hier auf Rote Fahne News).

Direkt im Anschluss startet die Herbststudienfreizeit des REBELL in Daaden! Sie geht vom 14. bis 19.10.2024. Die Anreise ist am Sonntag, 13.10. zwischen 18 und 20 Uhr. Wir bieten an, direkt von der Buchvorstellung aus gemeinsam nach Daaden zu fahren.

Bei dieser Herbststudienfreizeit befassen wir uns tiefer mit der sozialistischen Jugendbewegung und ihren weltanschaulichen Grundlagen. Dafür lesen wir die neue Durchblickbroschüre Nummer 8 „Warum brauchen wir eine sozialistische Jugendbewegung und was sind ihre weltanschaulichen Grundlagen?“. Bei den Herbststudienfreizeiten ist für alle was dabei. Beim Lesen und Studieren bilden wir Gruppen, damit alle richtig mitkommen. Zwischendrin machen wir gemeinsame Einheiten, um Fragen zu klären. Es wird den halben Tag gelesen, den Rest des Tages machen wir gemeinsam Baueinsatz, Sport, einen Aufbaueinsatz in der Region, einen Erfahrungsaustausch zur rebellischen Kulturarbeit und eine Wanderung. Abends organisieren wir schönes Abendprogramm mit Lieder-, Film- und Spieleabenden. Außerdem kochen wir gemeinsam und organisieren die ganze Woche selbst. Am Ende feiern wir ein Abschlussfest. Die Woche ist eine tolle Gelegenheit, Freunde wieder zu treffen oder neue kennenzulernen!

In den letzten Wochen waren wir sehr aktiv im Landtagswahlkampf in Thüringen. Wir haben viele neue Leute kennen gelernt, diskutiert, neue Mitglieder für den REBELL gewonnen. Gerade in solchen Zeiten kommen viele Fragen auf! Wir nehmen uns die Zeit, um sie gemeinsam zu klären.

Die Zehntscheune in Daaden ist ein tolles historisches Haus und man kann sich hier auch richtig erholen. Die Kosten für die Woche belaufen sich auf 110 €. Der Beitrag wird bar vor Ort bezahlt.

Neugierig geworden? Dann meldet euch jetzt an! Schickt uns eure Anmeldung an geschaeftsstelle@rebell.info oder ruft uns an. Wir brauchen euren Namen, Alter, Adresse und ob wir Allergien oder Unverträglichkeiten berücksichtigen müssen.