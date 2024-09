Die aktuelle Hochwasserkatastrophe zeigt uns, auf was wir uns noch vorbereiten müssen!

Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gilt allen Betroffenen!

Ihnen allen und denen, die sich nicht mit dieser Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur abfinden wollen, können wir den Gesamtband „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ nur wärmstens ans Herz legen!

Bereits im 2014 als erstem Teil des Gesamtbandes erschienenen Buch „Katastrophenalarm – Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der der Einheit von Mensch und Natur?“ (s. unten) wurde im Kapitel III.A.4 untersucht, dass und warum die sogenannten „Jahrhunderthochwasser“ in immer kürzeren Abständen stattfinden. Es wird klar qualifiziert, dass wir eine Klimakatastrophe haben – das Weichspülen oder gar das Leugnen der Lage durch die AfD und auch viele Medien dient nur den Verursachern! Die Hauptverursacher werden klar benannt im imperialistischen Weltsystem mit dem Finanzkapital an der Spitze.