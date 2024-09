Erdoğan will 16-Jährige wegen "Beleidigung" aburteilen lassen!

Hier ein Auszug aus der Berliner Morgenpost:

"16-Jährige zittert vor Erdoğan, weil sie ein falsches Wort sagte! Istanbul, eine Hauptverkehrsstraße. Ein Konvoi schwarzer Limousinen mit Blaulicht rast heran. Am Straßenrand steht eine 16-jährige Schülerin.



Sie fühlt sich offenbar durch den Konvoi gefährdet und ruft etwas. Was ist nicht genau bekannt. Vielleicht 'verdammt'. Was das Mädchen nicht weiß und was ihm nun zum Verhängnis werden könnte: In einer der Limousinen saß Staatschef Recep Tayyip Erdoğan. Der konnte die 16-Jährige zwar nicht hören, aber ein Polizist am Straßenrand war Ohrenzeuge. Dem Mädchen droht jetzt eine mehrjährige Haftstrafe, weil sie den türkischen Präsidenten beleidigt haben soll."



Aber auch ausländische Urlauber müssen mit kritischen Äußerungen vorsichtig sein. Das faschistische Regime Erdoğans hat nach offiziellen Angaben der von Erdoğan gelenkten Justiz in den Jahren 2019 bis 2022 nach offiziellen Angaben 52.348 Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung des Staatspräsidenten, seiner Regierung oder der Regierungspartei AKP eingeleitet.



Dieses faschistische Vorgehen des türkischen Staatsapparats ist durchaus vergleichbar mit dem Terror der Kim-Dynastie in Nordkorea. Hier gab es heimliche Berichte der Medien, dass eine Frau verhaftet wurde, weil sie ihre Kinder aus ihrem brennenden Haus rettete, aber die Porträts der ehemaligen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il verbrennen ließ!



Ähnlich wie ein Großteil der nordkoreanischen Bevölkerung auf Schritt und Tritt von den faschistischen Sicherheitskräften überwacht wird, scheint auch niemand mehr vor den Augen und Ohren des Erdoğan-Regimes sicher zu sein. 2020 wurde ein Wuppertaler Zahnarzt am Flughafen von Antalya festgenommen, weil er sich in einem Wortwechsel am Gepäckband beleidigend gegenüber Erdoğan geäußert haben soll. Der 63-jährige Arzt verbrachte einen Monat im Polizeiarrest, bevor er ausreisen durfte.