Faschistoide Reform-UK tagt in Birmingham

Er war es auch, der faschistische Pogrome gegen Migranten vor einigen Wochen anfeuerte. Elon Musk verbreitete sie millionenfach auf seinem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter).

Reform UK erreichte bei den Parlamentswahlen im Juli aufgrund des britischen Mehrheitswahlrechts zwar nur fünf Sitze, der Stimmenanteil lag aber bei 14,3 Prozent. Auch in Großbritannien lösen sich die Bindungen der Massen an die traditionellen bürgerlichen Parteien rasant auf. Bei der Wahl im Juli 2024 haben die Labour Party (Whigs) und die Konservative Partei (Tories) zusammen nur noch 57 Prozent der Stimmen erhalten. Jeder dritte hat diese beiden Parteien nicht mehr gewählt, eine Tatsache, die es so seit mehr als 100 Jahren in Großbritannien nicht gegeben hat.

Gegen die faschistische Gefahr in Großbritannien entwickelt sich der antifaschistische Kampf. Die Pogrome wurden nach einigen Tagen beendet, auch weil sich im ganzen Land eine antifaschistische Gegenbewegung entwickelt hat. Gewerkschaften rufen zum Kampf gegen die Faschisten auf und positionieren sich dagegen, dass von Labour-Regierungsschef Starmer die faschistoide Flüchtlingspolitik der vorherigen Regierung fortgesetzt wird.

Für den 26. Oktober ruft das Bündnis Stand Up to Racism (SUTR) zu einer landesweiten Gegenkundgebung gegen eine Kundgebung des Faschisten Tommy Robinson in London auf. "Es wird eine entscheidende Schlacht sein, die einen Schritt nach vorne für die extreme Rechte oder die antirassistische und antifaschistische Bewegung in Großbritannien bedeutet“, ordnet Weymann Bennett die Bedeutung der Demonstration ein.