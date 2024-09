Hilfseinsätze und Buchverkauf

In Österreich hat der Regen inzwischen aufgehört, doch es dro­hen Damm­brü­che und Erd­rut­sche. Viele Haushalte haben noch keinen Strom. In Nie­der­ös­ter­reich sind noch 271 Stra­ßen ge­sperrt, 26 Ge­mein­den sind auf dem Land­weg nicht er­reich­bar. Ins­ge­samt 33 000 Hel­fer sind im Ein­satz.

In Polen hat das Hochwasser die Menschen fest im Griff. In Ny­sa (Nei­ße), ei­ner Klein­stadt et­wa 90 Ki­lo­me­ter süd­lich von Wrocław (Bres­lau), hal­fen die Be­woh­ner Sol­da­ten und Feu­er­wehr­leu­ten da­bei, ein Loch in ei­nem Deich zu fli­cken, der das Stadt­zen­trum schützt. Die Stadt Bres­lau be­rei­tet sich auf ei­ne Hoch­was­ser­wel­le in der Oder vor, die Don­ners­tag oder Frei­tag an­kom­men soll. Die Re­gie­rung ver­sprach Flut­op­fern So­fort­hil­fen von um­ge­rech­net et­wa 2300 Eu­ro.

In Tsche­chi­en gilt an zahl­rei­chen Pe­gel-Mess­sta­tio­nen im­mer noch die höchs­te Hoch­was­ser-Alarm­stu­fe. Vor al­lem der Os­ten ist be­trof­fen, Strom- und Mo­bil­funk­net­ze sind vie­ler­orts aus­ge­fal­len. In Ru­mä­ni­en ha­ben die Über­schwem­mun­gen vor al­lem ent­le­ge­ne Dör­fer im Os­ten er­fasst. In Bayern und in Sachsen führen Donau und Elbe Hochwasser sowie viele kleine Nebenflüsse. Und es ist zu befürchten, dass die Wassermassen aus Tschechien mit Verspätung Überschwemmungen bewirken.