„Kämpferisch, solidarisch, international – Frauenpower von Religion bis Revolution“

Eine erste Einladung kam kürzlich auf Rote Fahne News

Der Frauenpolitische Ratschlag ist das größte selbstorganisierte überparteiliche und demokratische Frauenereignis in Deutschland. „Wir Frauen stehen vor großen Herausforderungen angesichts der vielen Krisen der Welt. Die„ Erfurter Erklärung“ des 12. Frauenpolitischen Ratschlags hat schon 2019 darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, die Kräfte gegen die faschistische Gefahr zusammenzuschließen! Diesen Weg müssen wir weiter gehen.“ (Einladungsbrief des kämpferischen Frauenrats). Der 13. Frauenpolitische Ratschlag findet vom 1. bis 3. November 2024 in der Universität Kassel, Campus Center statt.

Aufruf des Frauenverbands Courage: Unterzeichnet die Erfurter Erklärung!

Große Teilnahme an dem Vorbereitungstreffen notwendig

Damit der Ratschlag zu einem vollen Erfolg wird, müssen wir das 2. Vorbereitungstreffen in Kassel nutzen. Zu Beginn diskutieren wir die aktuelle frauenpolitische Lage. Das Programm wird vorgestellt und Entscheidungen darüber werden abgesprochen. Viele Gemeinschaftsaufgaben gilt es noch zu verteilen. Die Einbindung vieler neuer Frauen und Frauenorganisationen in die Vorbereitung muss intensiviert werden. Nutzt das Vorbereitungstreffen zur Absprache und Klärung von Fragen. An vielen Orten hat die Vorbereitung des Ratschlags begonnen. Foren werden erarbeitet, Lieder geübt und vor allem wird breit geworben für die Teilnahme an diesem wichtigen Ereignis. Diese Erfahrungen gehören auf das Vorbereitungstreffen.

Hier die Tagesordnung aus der Einladung des Kämpferischen Frauenrats:

Die Vorbereitungen des Ratschlags gehen nun in die letzte Phase. Deshalb schlagen wir folgende Tagesordnung vor:

1. Begrüßung und Diskussion der aktuellen frauenpolitischen Lage (11.00 - 12.30 Uhr)

2. 13. Frauenpolitische Ratschlag (13.00 – 15.45 Uhr) in Kassel

a. Das bisherigen Programm mit seinen verschiedenen Bestandteilen:

Vorstellung der Bestandteile des bisherigen Programms

Einladung ausländischer Gäste - Weltkoordinatorinnentreffen am 4. November 2024

Vorbereitung der Rechenschaftslegung des Kämpferischen Frauenrats

Finanzen des Ratschlags

Weitere Öffentlichkeitsarbeit

b. Übernahme der Gemeinschaftsaufgaben: Bitte beratet im Vorfeld dieses Treffens, welche offenen Gemeinschaftsaufgaben (siehe Homepage) ihr übernehmen könnt, da noch nicht alle verteilt sind. Der Frauenpolitische Ratschlag lebt davon, dass alles selbst organisiert und selbstfinanziert wird. Vielen Dank!

3. Verschiedenes (15.45 – 16.00 Uhr)