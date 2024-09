KI dümmer als gedacht oder nur realistische Einschätzung ?

Es gäbe keine Hinweise darauf, dass die Sprachmodelle, die etwa Chat GPT verwendet, ein allgemeines „intelligentes“ Verhalten entwickelt, das ihnen etwa ein planvolles oder intuitives Vorgehen oder komplexes Denken ermögliche, schreibt die Frankfurter Rundschau. Meldungen über unerwartet neu auftretende Fähigkeiten der KI als auch Unternehmens-Studien, etwa von Google dazu, sind „nicht auf Basis qualitätsgesicherten wissenschaftlichen Arbeitens entstanden“ erklärt die Darmstädter Informatikerin Iryna Gurevych im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau.

Zweifellos hat die KI sehr mächtige Entwicklungen hervorgebracht, wenn man z.B. an die Bilderkennung denkt. Dies führt bei manchen bürgerlichen Wissenschaftlern zu der metaphysischen Annahme die KI werde bald intelligenter als der Mensch.

Aber schon in dem Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ (https://www.mlpd.de/theoretisches-organ-revolutionaerer-weg/literatur/die-krise-der-buergerlichen-ideologie-und-des-opportunismus) wurde festgestellt "Solche Rechenkapazitäten mit dialektischem Denken gleichzusetzen, ist der blanke Positivismus. Er leugnet letztlich die Notwendigkeit und Möglichkeit schöpferischer Erkenntnisse der Menschen über Natur, Gesellschaft und menschliches Denken." (S. 91

Die KI sei dennoch eine Bedrohung für die Menschen, schreibt die Frankfurter Rundschau. Aber nicht die KI ist eine Bedrohung, sondern der Kapitalismus, der die KI zur Ausbeutung von Mensch und Natur einsetzt, wie etwa bei Arbeitsplatzvernichtung, Militär oder der Massenüberwachung.

Der Kapitalismus ist aber nicht fähi, solche Entwicklungen zum Wohl der Menschen einzusetzen. Es gibt sehr weit entwickelte Werkzeuge durch die KI-Entwicklung, die zum Nutzen der Menschheit eingesetzt werden könnten. So etwa die weit entwickelte Bilderkennung, die z.T. in der Industrie eingesetzt wird, um anstrengende optische Kontrollarbeit bei Fertigungsteilen, bei denen man Erfahrungswissen braucht, zu automatisieren. Damit hätte man schon längst die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich verkürzen können. Tatsächlich führt das aber im Kapitalismus zu mehr Arbeitslosigkeit oder wird – wie etwa in China – zur Massenüberwachung durch Gesichtserkennung genutzt.

Oder die in Indien entwickelte Realzeitübersetzung von gesprochenem Wort in andere Sprachen könnte zur Völkerverständigung beitragen. Tatsächlich wird das aber von dem Faschisten Modi benutzt, damit seine reaktionären Ansichten besser verbreitet werden. Wir haben bereits in einem früheren Artikel (https://www.rf-news.de/2023/kw12/was-ist-kuenstliche-intelligenz-ki-und-was-ist-es-nicht) gezeigt, dass die KI ein Teil der vollständigen materiellen Vorbereitung des Sozialismus ist. Es muss aber die Macht des Kapitalismus besiegt und der Sozialismus aufgebaut werden, dass das zum Tragen kommt. Wir müssen nicht die KI bekämpfen, sondern den Kapitalismus.