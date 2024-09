Ganz sicher ist es richtig, gegenüber der Künstlichen Intelligenz (KI) wachsam zu sein und sie kritisch zu benutzen. Je genauer ich umschreibe, umso konkreter und hilfreicher sind Antworten in ChatGPT. Es hat mir auf viele Fragen ziemlich gute und detaillierte Antworten gegeben. Als ich fragte, was die MLPD will, bekam ich eine ausführliche, vorwiegend richtige Antwort ohne antikommunistische Seitenhiebe. Es waren jedoch beim ersten Mal zwei sachliche Fehler enthalten. Ich kritisierte diese Fehler. Und tatsächlich entschuldigte sich der Automat und fortan waren die Fehlinfos nicht mehr vorhanden.



Noch scheint also ChatGPT in Teilbereichen nicht antikommunistisch algorithmisch zu sein. Wir sollten nicht den Fehler machen und dies wunderbare technologische Werkzeug zu verteufeln, weil man es auch für menschenfeindliche Anwendungen benutzt. Flugzeuge können auch für dies oder jenes benutzt werden. Allgemein gilt: Kommunistische Intelligenz ist durch künstliche Intelligenz nicht ersetzbar.