„Kommunistische, linke Rhetorik ist schuld?“

Er erklärte auf X, dass die Kugeln wegen der „kommunistischen, linken Rhetorik“ fliegen würden. Ganz davon abgesehen, dass weder von Harris noch von Biden auch nur irgendetwas ansatzweise Kommunistisches kommt - ganz einfach, weil sie keine Kommunisten sind – lässt Trump hier wieder einmal seinem blanken Antikommunismus freien Lauf.

Die MLPD schreibt in ihrem Programm zum Sozialismus: "Ein gesamtgesellschaftlicher Paradigmenwechsel unter der Leitlinie der Einheit von Mensch und Natur richtet die Produktions--, Denk-, Arbeits- und Lebensweise auf die Befriedigung der sich stets verändernden materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Menschheit aus. Bewusst wird die sozialistische Produktionsweise so organisiert, dass die Vorteile der internationalisierten Großproduktion ebenso genutzt werden wie die zweckmäßig dezentralisierten Produktionsbereiche und die Kreislaufwirtschaft. In den vereinigten sozialistischen Staaten der Welt arbeiten die Völker und Nationen gleichberechtigt und zum gegenseitigen Nutzen zusammen".

Kleine Kostprobe Harris? Die Süddeutsche Zeitung schreibt am 17. August: "Kamala Harris richtet ihre Positionen konsequent auf Wechselwähler in den Swing States aus, die ihr die Wahl sichern sollen. Deshalb hat sie radikale Positionen von früher mühelos fallengelassen. Vor fünf Jahren forderte Harris etwa noch ein Fracking-Verbot, jetzt nicht mehr. Vor allem im wichtigen Swing State Pennsylvania, dank Fracking der zweitgrösste Erdgasproduzent unter allen Gliedstaaten, hätte sie diese Haltung Stimmen gekostet".

"Kommunistisch" bzw. "links" ist anders. So absurd Trumps Aussagen sind, immerhin zeigen sie die wahren Kontrahenten auf. Auf der einen Seite Faschisten wie Trump, auf der anderen ihre entschiedensten Gegner, die Kommunisten und Marxisten-Leninisten!