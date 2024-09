Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution (Revolutionärer Weg Nr. 22)

Besonders spitzt sich die imperialistische Rivalität zwischen den imperialistischen Mächten USA und China im Pazifik, in Südostasien und um den Einfluss in Afrika zu. Aktuell drohen vor allem ein Flächenbrand in Nah-Ost und eine Ausweitung des Ukraine-Krieg. Jetzt sollen wieder US-Erstschlagswaffen in Deutschland stationiert werden. Aktiver Widerstand ist nötig, weil die Regierung das ganze Land „kriegstauglich“ machen und die Jugend für den Wehrdienst ködern will.

Dieser Widerstand gegen den Krieg muss den antifaschistischen Kampf einschließen, besonders gegen die Kriegspartei AfD. Das Buch „Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution“ erschien 1983, als die Supermächte USA und Sowjetunion atomare Mittelstreckenraketen stationierten. Es legt die grundlegende Position der Marxisten-Leninisten zu Krieg und Frieden dar. Welche Antworten geben die Revolutionäre, die Marxisten-Leninisten allen friedensbewegten Menschen auf die barbarisch geführten imperialistischen Kriege? Die Losung „Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter“ folgt Lenins Theorie und Praxis. Statt Sozialchauvinismus und „Vaterlandsverteidigung“ ist der Klassenkampf, die revolutionäre Überwindung von Kapitalismus und Imperialismus, der Weg zur Beseitigung aller imperialistischer Kriege. Das Buch hat große Bedeutung für den Aufbau einer starken Friedensbewegung.

Willi Dickhut, Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution

Taschenbuch

317 Seiten

Preis: 11,50 €

ISBN: 978-3-88021-059-2

